Медведев утвержден премьер-министром России большинством голосов депутатов

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Государственная дума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России, сообщило РИА Новости.

За назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего проголосовало 430 человек.

Кандидатуру Медведева поддержали фракции ЛДПР и "Единая Россия". КПРФ и "Справедливая Россия" — высказались против. Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании.

Госдуму посетил Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев "возглавлял правительство в сложные годы".

"Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", — подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.

После этого перед парламентариями выступил Медведев, рассказав об итогах и основных направлениях работы правительства. Также он ответил на вопросы представителей фракций.

"Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял", — заявил Медведев.

Он пообещал, что, в случае его утверждения премьером, сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет "не менее успешным", чем прежде.

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Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.

Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента президент РФ Путин внес в понедельник, сразу после своей инаугурации. Процедура его назначения главой правительства будет завершена после того, как Путин подпишет соответствующий указ.