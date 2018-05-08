Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром

После того, как депутаты Государственной Думы большинством голосов утвердили кандидатуру Дмитрия Медведева, президент Путин подписал указ о его назначении на должность премьер-министра России.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

© Sputnik / Алексей Дружинин Медведев утвержден премьер-министром России большинством голосов депутатов

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

Немногим ранее, выступая перед депутатами Государственной Думы России, Медведев пообещал, что, в случае его утверждения премьером, сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет "не менее успешным", чем прежде.

"Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял", — заявил Медведев.