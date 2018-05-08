Дерзкое ограбление: гипнотизер вынес из супермаркета крупную сумму

Продавцы добровольно отдали профессиональному гипнотизеру порядка 360 долларов, сами не поняв случившегося с ними казуса.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, который с помощью гипноза украл выручку из кассы супермаркета, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

Житель Екатеринбурга заговорил с сотрудниками продуктового магазина и попросил разменять ему 100 рублей. После недолгой беседы продавцы добровольно отдали мужчине практически все деньги, находившиеся в кассе. Позже работники продуктовой сети заявили, что их ограбили путем гипноза.

В полиции подтвердили РИА Новости факт случившегося и рассказали, что проводят проверку — опрашивают работников магазина, устанавливают личность преступника.

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По данным пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, ущерб составил порядка 20 тысяч рублей, что эквивалентно 6 тысячам молдавских леев.