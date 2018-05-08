"Гитлер - капут": как Сталину доложили о самоубийстве фюрера

В начале мая 1945-го командующий Первым Белорусским фронтом Георгий Жуков отправил в Москву, пожалуй, самое важное донесение за четыре года войны.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В первые дни мая 1945 года Георгий Жуков отправил в столицу СССР одно из самых важных донесений за всю Великую Отечественную войну, в котором сообщалось, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер мертв.

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Маршал информировал Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о самоубийстве Адольфа Гитлера. Телефонограмма объемом в четыре машинописных страницы проливает свет не только на обстоятельства смерти фюрера, но и на политическую ситуацию в агонизирующем рейхе. РИА Новости впервые публикует текст уникального документа.

Важные парламентеры

Группа офицеров вермахта с белым флагом показалась на участке фронта 8-й гвардейской армии 1 мая в четыре часа утра. Возглавлявший парламентеров начальник штаба верховного командования немецких сухопутных войск генерал инфантерии Ганс Кребс потребовал встречи с командующим армией Василием Чуйковым, заявив, что должен передать чрезвычайно важное и срочное сообщение.

Немецкая депеша, подписанная Борманом и Геббельсом и адресованная непосредственно Сталину, начиналась так: "Берлин, 30 апреля 1945 г. Имперская канцелярия. Сообщение. Мы уполномочиваем начальника Генерального штаба сухопутной армии генерала пехоты Ганса Кребса для передачи следующего сообщения: "Я сообщаю вождю советских народов, как первому из не немцев, что сегодня, 30 апреля 1945 г., в 15.50 вождь немецкого народа Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством".

Безусловно, миссия Кребса заключалась не только в информировании советского командования о кончине фюрера. Припертые к стенке нацистские бонзы искали возможность завершить войну через мирные переговоры. "Я уполномочен новым имперским канцлером (Геббельсом. — ред.) и секретарем Адольфа Гитлера Мартином Борманом установить непосредственный контакт с вождем советских народов. Этот контакт имеет цель выяснить, в какой мере существует возможность установить основы для мира между немецким народом и Советским Союзом, которые будут служить для блага обоих народов, понесших наибольшие потери в войне".

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Переговоры между Чуйковым и Кребсом продолжались около пяти часов. В первую очередь, советское командование интересовали обстоятельства смерти Гитлера, а также то, где находится его тело. Кребс сообщил, что Гитлер покончил с собой в Берлине, а труп сожжен в соответствии с завещанием.

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В Москве заняли другую позицию. "Указанные сообщения являются новым немецким трюком: распространением утверждения о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение", — указывало 2 мая 1945 года Телеграфное агентство Советского Союза.