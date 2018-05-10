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Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и Х. Мааса

Лавров: отношения России и Германии являются определяющими для всей Европы

© Photo: МИД России
В России
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Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров встретился в Москве со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Отношения России и Германии являются определяющими для ситуации на европейском континенте, Москва готова работать с Берлином над решением двусторонних и многосторонних проблем, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы рассчитываем на взаимодействие по всему комплексу вопросов наших двусторонних отношений, по международным делам. Российско-германские отношения — это отношения двух ведущих держав на европейском континенте, от их состояния всегда зависели дела. В кризисные времена страдал весь континент и, наоборот, когда Россия и Германия договаривались, это шло на пользу всем международным силам", — заявил Лавров на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом в Москве.

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Лавров добавил, что историческое примирение между Россией и Германией, когда произошло воссоединение ФРГ и ГДР, имело важнейшее значение для всей Европы.

"Мы очень надеялись, что вслед за объединением Германии последует подлинное объединение Европы, строительство общего европейского дома, опирающегося на равную, неделимую безопасность. К сожалению, этого не произошло, но мы не теряем из вида эту стратегическую цель", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Москва готова "искать общеприемлемые походы с нашими германскими, западными партнерами, с Германией, даже в нынешней, совершенно не устаивающей нас ситуации, которая была создана не по нашей вине. Как вы знаете, она по-прежнему продолжает омрачать сотрудничество и в Европе, и на международной арене".

В свою очередь, Маас рассказал, что в четверг возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

"Несмотря на все эти ужасающие события, которые произошли во время Второй мировой войны, между людьми наших стран существуют очень тесные, очень добрые взаимоотношения, открытый, стабильный диалог, который мы намерены продолжать в будущем", — заявил он.

Хаас отметил, что у ФРГ "есть определенное недовольство" событиями последних месяцев, не уточнив, о чем идет речь, но добавил, что "хорошо, что мы ведем такой открытый, честный диалог, который является условием того, что отношения в будущем будут развиваться хорошо".

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"Германия осознает свою ответственность за то, что происходит в Европе, ответственность за германо-российские отношения, об этом мы тоже будем сегодня говорить, потому что предпосылка для диалога между Германией и Россией, Европой и Россией заключается в том, чтобы мы сделали все, чтобы там, где есть разночтения, мы выслушивали аргументы друг друга, нацеливались на будущее, искали пути, чтобы решить серьёзные проблемы, существующие в мире. Здесь каждый может внести свой вклад, как, например, в Сирии, где без России нельзя достигнуть решения", — добавил немецкий министр.

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Теги:
будущее, Европа, политика, ЕС, встреча, переговоры, Хайко Маас, Глава МИД РФ Сергей Лавров, Сергей Лавров, ФРГ, Берлин, Германия, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Политика
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