Клюшки из кремлевской елки: кому Путин сделал необычный подарок

В пресс-службе Кремля подтвердили, что хоккейные клюшки, которые президент РФ Владимир Путин подарил двум юным болельщикам, действительно были изготовлены из древесины "главной" елки страны.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Клюшки с автографами, которые российский лидер Владимир Путин подарил двум мальчикам, присутствовавшим на гала-матче Ночной хоккейной лиги, были сделаны из новогодней кремлевской елки, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

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Как ранее сообщалось, Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги, встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над их соперниками, сборной Ночной хоккейной лиги, со счетом 12:7. По окончании игры глава государства подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на матче, клюшки со своими автографами. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.

"Клюшки, которые Путин подарил болельщикам, были сделаны из утилизированной новогодней кремлевской елки", — сообщили в пресс-службе главы российского государства.