Госдума России готова изучить практику применения контрсанкций

В пятницу в Госдуме должны утвердить заключение на законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств".

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Законопроект о контрсанкциях при подготовке ко второму чтению может быть дополнен положениями, касающимися парламентского контроля, сообщили в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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В пятницу комитет должен утвердить заключение на законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", в котором определит направления его последующей доработки, отмечает РИА Новости.

В частности, комитет намерен предложить при подготовке ко второму чтению обсудить включение в законопроект положений об "элементах парламентского контроля в целях изучения практики применения проектируемых норм и оценки их эффективности".

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Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Комитет будет предлагать дополнительно обсудить необходимость детализации отраслей и товаров, в отношении которых применяются контрсанкции. В проекте заключения комитета на законопроект отмечается также необходимость "более детальной проработки" порядка применения этих мер.

Например, в законопроекте нет четкого механизма реализации контрсанкций. Нечетко определен порядок взаимодействия президента и правительства в целях их введения. Отсутствует порядок введения мер воздействия (противодействия) правительством и положения об обеспечении их реализации. "Нет ясности" в части возможности внесения президенту предложений по введению соответствующих мер, например, Федеральным собранием РФ и правительством.

В комитете считают важным, чтобы меры, призванные заместить на российском рынке попадающие под контрсанкции товары из США и иных государств на отечественные аналоги и аналоги из стран, не принимающих санкций против России, "обеспечивали качество таких товаров не ниже замещаемых, а цену не выше".

УТОЧНЕНИЯ

В рамках второго чтения планируется уточнить используемые термины и понятия. В частности, это касается иностранных государств, поддержавших антироссийские санкции, поскольку нет ясности с формой такой поддержки (политические заявления, практические действия).

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Следует также учесть, что термин "экономические санкции" в российском законодательстве отсутствует, а в международной практике понятие "санкции" используется при принятии решений о применении принудительных мер международными организациями, отмечают депутаты.

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Положения законопроекта должны быть соотнесены с законами "О специальных экономических мерах" и "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". А "такая санкция как исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении отдельных товаров требует согласования с Гражданским кодексом", отмечается в проекте заключения.