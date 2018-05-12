Книга о молдаванах Кубани представлена в Краснодаре

Как долго живут молдаване в Краснодарском крае - все тайны наших земляков раскрыты в одной книге.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В Краснодаре состоялась презентация книги Валентины Симионел "Цена земли. История молдаван в Краснодарском крае".

© Sputnik / Николай Костыркин Зловещая тайна Мунчештского кладбища в Кишиневе

Эта монография раскрывает часть истории Кубани и повествует о заселении края людьми различных национальностей во второй половине XIX века. Представители многих этносов, в том числе и молдаване, прибывали на Кубань по приглашению властей заниматься сельскохозяйственным трудом.

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В книге Валентины Симионел описываются важные факты 150-летней истории проживания этнических молдаван на территории нынешнего Краснодарского края. Этот труд восполняет большой пробел в истории малой и исторической родин автора.

Известно, что молдаване проживают на территории края со второй половины XIX века и расселены главным образом в Крымском, Анапском, Северском и Туапсинском районах. По данным переписи населения, в 2010 году численность молдаван, проживающих в Краснодарском крае, составляла 5200 человек.

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Валентина Симионел, объясняя причины, побудившие её написать книгу, затронула важнейшую тему — тему Родины, которая так актуальна сегодня для Республики Молдова.

"Документы, события и воспоминания людей представляют читателям возможность понять, какую цену имеет земля и чем за неё пришлось платить первым молдавским переселенцам, чем жертвовали ради нее люди в течение нескольких поколений", — пишет Симионел.

Это простое и одновременно очень глубокое замечание — мудрость, которая заставляет вздрагивать читателя.

"Цена эта измеряется отнюдь не деньгами. Цена земли — это совокупность всех смыслов жизни, череда всех событий, происходивших на земле. События как приятных и обнадеживающих, так и крайне сложных и болезненных, как имеющих смысл, так и бессмысленных. Ведь история любого места, где селились молдаване (да и не только они, а все колонизаторы) в XIX веке, вращается вокруг земли", — подчеркивает автор.

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В книге рассказывается о причинах и ходе переселения в Россию; приводятся ценнейшие исторические факты, документы, воспоминания переселенцев и их потомков; повествуется о жизни молдавских сел в Краснодарском крае, опубликованы чудесные рисунки, на которых изображены фрагменты быта молдаван, пейзажи и так далее.

Валентина Симионел пишет, "что знание истории во многом окажет нам, потомкам, всестороннюю помощь и поддержку. Это — точки опоры. Мост, соединяющий нас с прошлым и будущим. Мост, соединяющий нас с молдаванами всего мира".

Книга не оставила равнодушными известных историков, специализирующихся на прошлом Молдовы и молдаван.

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"С интересом ознакомился с книгой и отдаю должное настойчивости и, можно сказать, подвижничеству автора — Валентины Симионел. Сам когда-то написал и издал книгу по истории села моего отца, что находится на Днестре, и знаю, как трудно писать историю малых поселений — гораздо труднее, чем писать историю государства. Главное и самое значительное затруднение — это отсутствие необходимых источников. Валентина пошла по правильному пути, собрав воспоминания стариков, которые еще что-то помнят", — написал российский историк, академик Владислав Гросул — этнический молдаванин, академик, сын первого президента Академии наук Молдавии.