Все и сразу: настоящая гагаузка спела и расцеловала ведущего "Поля чудес"

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Жительница Вулканешт Лидия Руденко приняла участие в знаменитом шоу на российском Первом канале — "Поле чудес".
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Неудача Лидии на программе, — слово она не назвала, — не смутила нашу соотечественницу. Она вместе со своей невесткой исполнила песню на гагаузском языке и подарила Леониду Якубовичу книги о Гагаузии и гагаузское вино.
"Я, как настоящая гагаузка, хочу все и сразу. То есть, подарки в студию, песню и приветы!", — сказала Лидия Руденко.
Затем Лидия исполнила просьбу своей мамы, трижды расцеловав Якубовича, затем передав приветы в родную автономию на гагаузском языке.