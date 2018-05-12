Все и сразу: настоящая гагаузка спела и расцеловала ведущего "Поля чудес"

Жительница Вулканешт зарядила настоящую фиесту для Якубовича и зрителей популярной в народе игры.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Жительница Вулканешт Лидия Руденко приняла участие в знаменитом шоу на российском Первом канале — "Поле чудес".

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Неудача Лидии на программе, — слово она не назвала, — не смутила нашу соотечественницу. Она вместе со своей невесткой исполнила песню на гагаузском языке и подарила Леониду Якубовичу книги о Гагаузии и гагаузское вино.

"Я, как настоящая гагаузка, хочу все и сразу. То есть, подарки в студию, песню и приветы!", — сказала Лидия Руденко.

Затем Лидия исполнила просьбу своей мамы, трижды расцеловав Якубовича, затем передав приветы в родную автономию на гагаузском языке.