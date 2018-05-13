Российский прокурор – друг мигранту из Молдовы

Наш соотечественник добился справедливости - обвинения в нарушении миграционного законодательства были с него сняты.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Прокуратура города Москвы провела проверку по обращению гражданина Республики Молдова. Мужчина сообщил, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности за, якобы, нарушение правил пребывания в России.

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В соответствии с Федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" временно проживающий или временно пребывающий в РФ иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, значится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры России.

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Оказалось, что наш соотечественник не встал на миграционный учет в России, и поэтому его намеревались выдворить из страны да еще и взыскать штраф.

Но после заявлений гражданина РМ прокуроры провели проверку и обнаружили, что виноват не наш земляк, а органы миграционного контроля, несвоевременно поставившие мужчину на учет. Следовательно, и претензии к нему были предъявлены незаконно. А иностранец, между прочим, как установили представители юстиции, свои обязанности по миграционному законодательству выполнил в срок.

В итоге незаконное постановление о привлечении гражданина Молдовы к административной ответственности было опротестовано в суде, а права нашего соотечественника — восстановлены.