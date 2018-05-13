Максим Гнатюк: из свободного падения - в свободный полет в пении

Бельчанин Максим Гнатюк стал участников международного детского вокального конкурса "Ты супер!", который проходит в Москве.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Максим Гнатюк исполнил песню на молдавском языке "Mă doare" в ходе своего выступления на первом полуфинале международного конкурса "Ты супер!".

А в конце номера Максим самостоятельно исполнил практически настоящий каскадерский трюк, упав с декораций.

К сожалению, членам жюри не хватило должного объема впечатлений, чтобы пропустить Максима в финал. Однако Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, Виктор Дробыш и Игорь Крутой дали юному бельчанину ценные профессиональные рекомендации о том, как ему петь в дальнейшем, и на что обратить внимание при работе над голосом.

Но стоит отметить, что изначально он получил от всех членов жюри "зеленые кнопки", что дало ему возможность не выбыть сразу, а дождаться окончания всех выходов, чтобы в числе других конкурсантов претендовать на прохождение в финал.

Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!" — это совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik. Он дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, пробиться на большую сцену.