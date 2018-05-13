Почему Максим Гнатюк не попал в финал "Ты супер!"

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Бельчанин Максим Гнатюк, выступая на шоу "Ты супер!" в Москве, несколько испугал публику и жюри.
Как и обещал ранее Максим, всех ждал сюрприз, надо было только досмотреть номер до конца. Интрига сработала — в конце выступления юноша, взойдя на декорацию, упал спиной вниз. К счастью оказалось, что это был постановочный трюк, и уже через мгновение Гнатюк предстал перед залом целый и невредимый.
А свой реквизит, использованный на сцене, парень раздал судьям.
Максим Гнатюк на "Ты супер!": это большая ответственность >>>
Максим исполнил песню на молдавском языке.
Оказалось, что не все члены жюри были полностью довольны его выступлением, хотя исполнитель получил четыре "зеленые кнопки" и попал в комнате ожидания.
"Максим, Вы талантливый парень и, вижу, Вы учли мои предыдущие замечания", — обратился к Гнатюку Сергей Лазарев, дав несколько практических рекомендаций по подаче звука при пении.
Игорь Крутой заметил, что у Максима "есть опасность при его диапазоне стать "кричащим" певцом", и, чтобы таковым не стать, "нужно слушать баритоновых певцов с их бархатистыми "верхами"".
"Тебе надо думать, как таким голосом пользоваться", — сказал Максиму знаменитый композитор.
Максим Гнатюк — путь к полуфиналу "Ты супер!" >>>
Продюсер и автор песен Виктор Дробыш подчеркнул, что к Максиму "придраться не за что, но и хвалить не за что".
"Прикола не было. Может, был прикол в свободном падении, но мы не для этого собрались. Души не хватило, но в целом это "зеленая кнопка"", — сказал Дробыш.
Увы, но Максима не назвал в финале ни один член жюри, следовательно, наш земляк в финал не прошел.
- Максим Гнатюк© Sputnik / Арпи Бегларян
- Максим Гнатюк© Sputnik / Арпи Бегларян
- Максим Гнатюк© Photo : PR НТВ
- Максим Гнатюк© Photo : PR НТВ
- Максим Гнатюк© Photo : PR НТВ
- Максим Гнатюк© Photo : PR НТВ