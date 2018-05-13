Почему Максим Гнатюк не попал в финал "Ты супер!"

Максим Гнатюк из Бельц выступил на полуфинале международного конкурса "Ты супер!" - что сказали судьи?

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Бельчанин Максим Гнатюк, выступая на шоу "Ты супер!" в Москве, несколько испугал публику и жюри.

Как и обещал ранее Максим, всех ждал сюрприз, надо было только досмотреть номер до конца. Интрига сработала — в конце выступления юноша, взойдя на декорацию, упал спиной вниз. К счастью оказалось, что это был постановочный трюк, и уже через мгновение Гнатюк предстал перед залом целый и невредимый.

А свой реквизит, использованный на сцене, парень раздал судьям.

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Максим исполнил песню на молдавском языке.

Оказалось, что не все члены жюри были полностью довольны его выступлением, хотя исполнитель получил четыре "зеленые кнопки" и попал в комнате ожидания.

"Максим, Вы талантливый парень и, вижу, Вы учли мои предыдущие замечания", — обратился к Гнатюку Сергей Лазарев, дав несколько практических рекомендаций по подаче звука при пении.

Игорь Крутой заметил, что у Максима "есть опасность при его диапазоне стать "кричащим" певцом", и, чтобы таковым не стать, "нужно слушать баритоновых певцов с их бархатистыми "верхами"".

"Тебе надо думать, как таким голосом пользоваться", — сказал Максиму знаменитый композитор.

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Продюсер и автор песен Виктор Дробыш подчеркнул, что к Максиму "придраться не за что, но и хвалить не за что".

"Прикола не было. Может, был прикол в свободном падении, но мы не для этого собрались. Души не хватило, но в целом это "зеленая кнопка"", — сказал Дробыш.

Увы, но Максима не назвал в финале ни один член жюри, следовательно, наш земляк в финал не прошел.