Telegram оспорил решение суда о блокировке

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. В судебном процессе, связанном с популярным мессендером Telegram, возник новый поворот. Юристы Telegram оспорили решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера, сообщает РИА Новости.
"Жалоба подана 11 мая 2018 года", — написал глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.
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Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.