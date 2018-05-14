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Алексей Кудрин

Кудрин возглавит Счетную палату России

© Sputnik / Роман Яндолин
В России
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Кудрин заявил, что Путин знает о его выдвижении на пост главы Счетной палаты

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что президент Владимир Путин был информирован о его выдвижении на пост главы Счетной палаты РФ.

"Я знаю, что он информирован об этом вопросе, мне даже обратную связь дали. Я разговаривал в Администрации президента", — сказал Кудрин, которого цитирует РИА Новости.

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе встречи с президиумом фракции "Единая Россия" заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты России еще более открытой для общества, сообщил первый замруководителя ЕР Андрей Исаев по итогам консультаций.

Кудрин в понедельник в Госдуме провел консультации с президиумом фракции ЕР. Участие во встрече также принимал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Один из участников заседания фракции сообщил, что Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты.

"Он (Кудрин) нам сегодня сказал, он хочет сделать работу Счетной палаты еще более открытой для общества для того, чтобы этот инструмент стал инструментом и парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства", — заявил Исаев журналистам.

Теги:
Счетная палата, Алексей Кудрин, Кудрин, Политика
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