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Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Саммит ЕАЭС в Сочи: статус Молдовы и встречи президентов

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (83)
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В Сочи проходит саммит ЕАЭС, в рамках которого было принято решение о присуждении Молдове статуса наблюдателя в Союзе.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Молдова в понедельник стала наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Заседание Высшего Евразийского экономического совета
© Sputnik / Михаил Климентьев
Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС

Темы форума в Сочи

В Сочи в понедельник стартовал саммит Евразийского экономического союза. В нем участвуют лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, а также Молдовы, которая в ЕАЭС не входит. На форуме обсуждаются вопросы экономики, торговли, энергетики и медицины.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Как заявил президент России Владимир Путин, в этот день Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), заседания в узком составе, проголосовал за наделение Республики Молдова статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.

Всеобщее согласие 
Заседание парламента Молдовы. Архивное фото
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"Как понимаю, все члены Высшего евразийского экономического совета поддерживают данное решение, а, значит, как условились ранее, сегодня, мы можем предоставить статус государства-наблюдателя Республике Молдова. Рассчитываю, что по итогам обсуждения это предложение будет вами одобрено, и президент Молдовы Игорь Николаевич Додон сможет уже на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе", — сказал Путин в понедельник в ходе заседания.

Еще в апреле 2017 года Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС.

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После оглашения этого решения Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что "Республика Молдова — первая страна, получившая статус наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе".

"Более тесное сотрудничество Молдовы с Евразийским экономическим союзом — это позиция и мнение большинства наших граждан и объективный национальный интерес. Поэтому получение статуса наблюдателя позволит нам еще успешнее сотрудничать со странами ЕАЭС в области торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и во многих других областях экономики", — отметил Додон.

Молдавский лидер выразил уверенность в том, что "в нынешних реалиях только диалог, взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Западом и Востоком, взвешенная внешняя политика сможет обеспечить стабильное развитие и сохранение государственности Республики Молдова".

Пашинян получил приглашение

В понедельник Додон встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пригласив его по итогам разговора в Молдову.

"Отметил динамично развивающиеся двусторонние отношения — в частности, первый в истории официальный визит президента Республики Молдова в Армению в ноябре 2017 года", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с премьером Армении.

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Как отметил молдавский лидер, "Пашинян подтвердил намерение армянской делегации поддержать придание Республике Молдова статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе".

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"Говорили также о дружественных отношениях между нашими народами и о давнем заметном участии армян в истории и культуре Молдовы. В завершение беседы я подтвердил свое участие в саммите Франкофонии, который состоится в октябре и приурочен к 2800-летию города Еревана. Кроме того, я пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову", — отметил Додон.

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Также Додон провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Поблагодарил его за помощь, оказанную молдавским аграриям по моей просьбе, а он, в свою очередь, поблагодарил нас за возможность посетить Молдову и отметил, что внимательно следит за ситуацией в нашей стране", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам главы республики, Белоруссия — один из важнейших партнеров Молдовы, а среди импортеров молдавской продукции занимает одно из первых мест.

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"В этом контексте отметил рост товарооборота между нашими странами и выразил уверенность в сохранении положительной динамики", — отметил Додон.

Тема:
Молдова и ЕАЭС (83)

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Теги:
саммит, ЕАЭС, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Игорь Додон, Владимир Путин, Сочи, Белоруссия, Молдова, Россия, Армения
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