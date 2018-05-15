13:01 15 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Строительство Крымского моста через Керченский пролив

Открывается мост через Керченский пролив

© Sputnik / Alexey Malgavko
В России
Получить короткую ссылку
457 0 0

В церемонии открытия "Крымского моста" примет участие президент РФ Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Торжественное открытие "Крымского моста" ожидается сегодня, 15 мая. Об этом было заявлено ранее в российских СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что в церемонии открытия объекта примет участие Владимир Путин.

Строители завершили автодорожную часть моста в Крым
Инфоцентр "Крымский мост"
Строители завершили автодорожную часть Крымского моста

"Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", — сказал Песков журналистам.

На сайте строительства "Крымского моста" отмечается, что объект сдан досрочно. И уже 16 мая с 5 утра по нему начнется движение автомобилей.
После открытия моста в курортный сезон на полуострове ожидают от 500 до 800 тысяч машин.

Крымский мост строящийся транспортный переход через Керченский пролив, разделяющий Таманский полуостров Краснодарского края и полуостров Крым. Его строительство осуществляется в соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № Пр-866 и от 4 июля 2014 года № Пр-1969.

Как выглядит "Крымский мост" смотрите в инфографике>>

Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования.

Исполнителем работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив является ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ". Генеральный проектировщик Крымского моста АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург".

Инженеры строили Крымский мост на сейсмически нестабильном участке, поэтому конструкция стоит на 595 опорах, а в основании каждой опоры имеется еще по сотне свай.

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина составляет 227 метров, а высота — 35 метров.

Впечатляет и внешний вид сооружения и цифры: две арки моста весят столько же, сколько Эйфелева башня. Но самое главное для крымчан во всей этой статистике — продолжительность строительства, это рекордные 27 месяцев.

По теме

Крым глазами Айвазовского
Самый большой в Европе: началась установка арки Крымского моста
Молдаване Крыма создадут в Ялте винодельческое предприятие
Подготовка автодорожной арки Крымского моста к подъему на опоры
Теги:
Крымский мост, открытие, Крым, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шенгенская виза, архивное фото
    Окно в Европу

    Беларусь может договориться об упрощении визового режима с Евросоюзом до конца этого года, заявили в МВД республики.

  • Флоренция
    На родине Данте

    Грузинская библиотека для эмигрантов из Грузии, проживающих в Италии, открылась во Флоренции – теперь они могут читать книги на родном языке.

  • Константин Тужба
    Абхазский гамбит

    Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба рассказал, почему в республике растет потребность в шахматных соревнованиях среди детей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Прогулка гималайских медвежат в Новосибирском зоопарке
Дно вулкана Килауэа на Гавайях рухнуло
Дно вулкана Килауэа на Гавайях рухнуло
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Главные жертвы войны в Сирии - это дети

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться