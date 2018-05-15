Открывается мост через Керченский пролив

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Торжественное открытие "Крымского моста" ожидается сегодня, 15 мая. Об этом было заявлено ранее в российских СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что в церемонии открытия объекта примет участие Владимир Путин.
"Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", — сказал Песков журналистам.
На сайте строительства "Крымского моста" отмечается, что объект сдан досрочно. И уже 16 мая с 5 утра по нему начнется движение автомобилей.
После открытия моста в курортный сезон на полуострове ожидают от 500 до 800 тысяч машин.
Крымский мост строящийся транспортный переход через Керченский пролив, разделяющий Таманский полуостров Краснодарского края и полуостров Крым. Его строительство осуществляется в соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № Пр-866 и от 4 июля 2014 года № Пр-1969.
Как выглядит "Крымский мост" смотрите в инфографике>>
Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования.
Исполнителем работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив является ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ". Генеральный проектировщик Крымского моста АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург".
Инженеры строили Крымский мост на сейсмически нестабильном участке, поэтому конструкция стоит на 595 опорах, а в основании каждой опоры имеется еще по сотне свай.
Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина составляет 227 метров, а высота — 35 метров.
Впечатляет и внешний вид сооружения и цифры: две арки моста весят столько же, сколько Эйфелева башня. Но самое главное для крымчан во всей этой статистике — продолжительность строительства, это рекордные 27 месяцев.