Открывается мост через Керченский пролив

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Торжественное открытие "Крымского моста" ожидается сегодня, 15 мая. Об этом было заявлено ранее в российских СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что в церемонии открытия объекта примет участие Владимир Путин.

Инфоцентр "Крымский мост" Строители завершили автодорожную часть Крымского моста

"Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", — сказал Песков журналистам.

На сайте строительства "Крымского моста" отмечается, что объект сдан досрочно. И уже 16 мая с 5 утра по нему начнется движение автомобилей.

После открытия моста в курортный сезон на полуострове ожидают от 500 до 800 тысяч машин.

Крымский мост строящийся транспортный переход через Керченский пролив, разделяющий Таманский полуостров Краснодарского края и полуостров Крым. Его строительство осуществляется в соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № Пр-866 и от 4 июля 2014 года № Пр-1969.

Как выглядит "Крымский мост" смотрите в инфографике>>

Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования.

Исполнителем работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив является ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ". Генеральный проектировщик Крымского моста АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург".

Инженеры строили Крымский мост на сейсмически нестабильном участке, поэтому конструкция стоит на 595 опорах, а в основании каждой опоры имеется еще по сотне свай.

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина составляет 227 метров, а высота — 35 метров.

Впечатляет и внешний вид сооружения и цифры: две арки моста весят столько же, сколько Эйфелева башня. Но самое главное для крымчан во всей этой статистике — продолжительность строительства, это рекордные 27 месяцев.