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Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

В Кемерово начали сносить ТЦ "Зимняя вишня", где случился пожар

© Sputnik / Александр Патрин
В России
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Демонтаж здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, серьезно пострадавшего во время пожара 25 марта, начался во вторник.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев заявил о том, что начались работы по сносу торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

"Все принципиальные моменты с собственниками урегулированы. Следственный комитет снял арест. Работы начались в запланированные сроки", — сообщил Цивилев, которого цитирует РИА Новости.

Он подтвердил, что расходы по сносу сгоревшего ТЦ берут на себя собственники "Зимней вишни", которые подписали соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек. Здание на проспекте Ленина общей площадью в 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. В числе арендаторов торговой галереи значатся продуктовый супермаркет, магазин электроники, ювелирные салоны, магазины одежды и другие.

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Местные власти учли мнение жителей и родственников жертв трагедии и заявили, что на месте сгоревшего торгового центра появится сквер памяти погибших. Работы по его благоустройству планируется завершить к началу нового учебного года — до 1 сентября.

Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik / Александр Патрин
Снос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

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Теги:
снос здания, пожар, Кемерово, Общество
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