В Кемерово начали сносить ТЦ "Зимняя вишня", где случился пожар

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев заявил о том, что начались работы по сносу торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".
"Все принципиальные моменты с собственниками урегулированы. Следственный комитет снял арест. Работы начались в запланированные сроки", — сообщил Цивилев, которого цитирует РИА Новости.
Он подтвердил, что расходы по сносу сгоревшего ТЦ берут на себя собственники "Зимней вишни", которые подписали соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек. Здание на проспекте Ленина общей площадью в 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. В числе арендаторов торговой галереи значатся продуктовый супермаркет, магазин электроники, ювелирные салоны, магазины одежды и другие.
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах>>>
Местные власти учли мнение жителей и родственников жертв трагедии и заявили, что на месте сгоревшего торгового центра появится сквер памяти погибших. Работы по его благоустройству планируется завершить к началу нового учебного года — до 1 сентября.