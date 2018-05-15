Симоньян прокомментировала задержание Вышинского и возможный ответ России

По словам главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, Москва ответит на действия СБУ против журналистов РИА Новости Украина.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала задержание журналиста РИА Новости Украина в Киеве. Симоньян надеется, что Москва ответит на действия Службы безопасности.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве и произвели обыски. Также стало известно о задержании журналиста агентства Кирилла Вышинского.

"Я не политик, мне сложно сказать, чем ответит Россия. Я только очень надеюсь, что Россия ответит", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

"Когда спецслужбы врываются в медиакомпании — это политический произвол", — также написала Симоньян в Telegram.

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Реакция Москвы на задержание журналиста и обыски в офисе РИА Новости Украина>>>

Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост.

При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.