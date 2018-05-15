Путин подписал указ о структуре нового правительства России

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о структуре нового правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ "О структуре органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.

Российский лидер до этого провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым, в ходе которой глава правительства представил президенту структуру нового кабинета министров. Медведев также сообщил, что предложения по персональному составу правительства представит 18 мая.

Указом Путина установлено, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого зама – министра финансов Российской Федерации, зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства России – руководителя аппарата правительства РФ.

Кроме того, министерство образования и науки РФ преобразуют в министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования России.

Указом президента также установлено, что руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи осуществляет правительство.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ переименуют в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.