Захарова: Москва сделает все, чтобы Вышинский был освобожден

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в ходе брифинга, что нападкам на Украине подвергаются все журналисты, выражающие неугодную официальному Киеву позицию.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Россия сделает все, чтобы задержанный журналист Кирилл Вышинский на Украине был освобожден, а другие работники СМИ не подвергались подобному обращению, заявила в среду на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Озвучивая позицию внешнеполитического ведомства России по этой ситуации, Захарова подчеркнула, что Москва выражает решительный протест в связи с рейдом киевских силовиков в РИА Новости Украина, а также действиями официального Киева в отношении зарубежных журналистов. И не только российских.

"Российская сторона сделает все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других представителей СМИ, будь это российские граждане или российские СМИ, таких акций больше не совершалось", — заявила Захарова.

По ее словам, МИД России обратился в международные организации с требованием высказать свою позицию по ситуацию с задержанием журналиста РИА Новости Украина.

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"Соответствующие международные структуры, к которым обратился МИД, должны четко выразить неприятие подобного поведения Киева и потребовать, чтобы журналист был освобожден, а в отношении других его коллег не предпринимались подобные действия", — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России напомнила, что на Украине оказывается давление не только на российских журналистов и СМИ.

"Не церемонятся киевские власти и с представителями зарубежных СМИ, выражающих неугодную официальному Киеву позицию. Так, 2 мая журналиста чешского издания "Парламентские листы" Яна Рыхетского, планировавшего подготовить репортаж о годовщине одесской трагедии 2014 года, не пустили на территорию Украины, заявив о том, что в отношении него уже действует запрет на въезд в страну на 5 лет", — отметила Захарова.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Мария Захарова

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов.

Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

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Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

"Глава представительства РИА Новости в Киеве Бородин вышел на связь с редакцией, сообщил о 11-часовом обыске, у него конфискованы средства связи", — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.