Матвиенко прокомментировала задержание журналиста РИА Новости Украина

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Россия ждет от ЕС и США слов о недопустимости ущемлять свободу прессы на Украине.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Россия рассчитывает, что ЕС и США жестко отреагируют ситуацию, связанную с преследованием Киевом РИА Новости Украина, а также других российских журналистов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует РИА Новости.

"Мы надеемся, что из стран Европы, из-за океана прозвучат строгие слова о недопустимости зажимать свободу прессы, свободу слова", — сказала она журналистам.

Спикер отметила, что преследование сотрудников РИА Новости Украина вызвано тем, что они дают объективную информацию, не выгодную Киеву.

Полностью интервью Валентины Матвиенко можно прочесть на РИА Новости>>>

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"Все это связано, очевидно, с профессиональной деятельностью журналистов, на Украине боятся правды" — констатировала Матвиенко.

Она добавила, что ситуация с правами журналистов на Украине ухудшается, преследованиям в той или иной мере подвергаются уже десятки сотрудников СМИ.

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Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов.

Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

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Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

"Глава представительства РИА Новости в Киеве Бородин вышел на связь с редакцией, сообщил о 11-часовом обыске, у него конфискованы средства связи", — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В соцсетях проходит акция в поддержку журналиста Вышинского

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.