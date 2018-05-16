Европа дрожит: новый российский "Калибр" разместят в Средиземном море

На российских кораблях, несущих вахту в средиземноморском регионе будут размещены новейшие ракеты "Калибр".

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил Владимир Путин на военном совещании в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.

Указанные меры глава государства объяснил "сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии".

При этом Путин отметил слаженные действия военно-морского флота в Сирии.

"Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры", — добавил президент.

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Путин также подчеркнул, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена. По его словам, в этом году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.

Ракеты нового поколения

Ракеты "Калибр" — разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 "Ясень" и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей.

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Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

С тех пор "Калибры" неоднократно использовались против боевиков, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны.