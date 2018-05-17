Реакция Госдумы: беспрекословное освобождение главы РИА Новости Украина

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла заявление, в котором назвала произволом действия украинских спецслужб в отношении журналистов и потребовала от киевских властей незамедлительно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действия киевских властей в отношении РИА Новости Украина и работающих в нем сотрудников являются откровенным произволом украинских спецслужб. Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах", — говорится в тексте.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Захарова: Москва сделает все, чтобы Вышинский был освобожден

Госдума в своем заявлении призвала ОБСЕ и Совет Европы занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине и потребовала от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского.

Заявление нижней палаты будет направлено в правительство России, ООН, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также в парламенты государств — членов Совета Европы.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Иностранные политики и журналисты выступили в поддержку Вышинского>>>

Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

© Photo : предоставлено пресс-службой Совета Федерации Матвиенко прокомментировала задержание журналиста РИА Новости Украина

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.