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Владимир Путин

Опрос: за Путина готовы вновь проголосовать 63% россиян

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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Если выборы будут в эти выходные, то, по данным опроса, за президента России Владимира Путина готовы вновь проголосовать 63% россиян.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина по состоянию на середину мая составил 63%, немного снизившись с конца апреля, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

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Согласно результатам опроса, проведенного 12-13 мая, за Путина вновь готовы проголосовать 63% россиян, если выборы главы государства состоятся в ближайшее воскресенье. На протяжении всего апреля показатели его рейтинга колебались в пределах 64-66%, в конце прошлого месяца рейтинг Путина составлял 66% (по данным на 29 апреля), отмечает РИА Новости.

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Электоральный рейтинг Павла Грудинина, бывшего кандидатом от КПРФ на прошедших в марте президентских выборах, на протяжении апреля был достаточно стабилен и в середине мая так же составляет 9%.

За кандидата от ЛДПР на прошедших выборах — Владимира Жириновского — готовы были бы вновь проголосовать 6% респондентов. Аналогичные показатели его рейтинга были и в апреле.

Президент России Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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Показатели поддержки Ксении Собчак, которая баллотировалась на этих выборах от партии "Гражданская инициатива", сохраняются на том же уровне и в поствыборный период – ее рейтинг в середине мая составил 1%, указано в материалах опроса.

А вот остальные экс-кандидаты, в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, набрали бы, по данным ФОМ, 0% голосов избирателей. Еще 1% россиян сообщили, что пришли бы на выборы и испортили бюллетень, а 10% вообще не пошли бы голосовать.

ФОМ провел опрос 12–13 мая среди 3 тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.

Теги:
рейтинг, опрос, Владимир Путин, Политика
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