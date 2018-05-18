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Пресс-конференция И. Вышинской

Вышинскому не разрешают встречаться с родными и говорить по телефону

© Sputnik / Александр Натрускин
В России
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (21)
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Супруга арестованного в Киеве Кирилла Вышинского представила подробности задержания руководителя портала РИА Новости Украина.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Супруга арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила, что ему не разрешают ни встречаться с родными, ни говорить по телефону, поэтому даже она не может с ним увидеться.

Кирилл Вышинский
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"К сожалению большому, я вчера общалась с адвокатом мужа, нет возможности у меня сейчас ни поговорить, ни тем более увидеться с Кириллом. С учётом того, что я, находясь в Киеве, могу спокойно уехать в Херсон, могу просто приехать к стенам, меня никто не допустит к мужу ", — сказала Ирина Вышинская в ходе видеомоста Москва — Киев: "Очередной произвол на Украине: власть против журналистов".

"Я просила хотя бы поговорить по телефону. Все делала через адвоката. Не разрешают они никаких прямых встреч, ни телефонных разговоров с родственниками. Они никак это не мотивируют", — добавила Вышинская, которую цитирует РИА Новости.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
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В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

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В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины пройдет согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (21)

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Теги:
подробности, задержание, арест, Ирина Вышинская, Кирилл Вышинский, Россия, Украина, Общество
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