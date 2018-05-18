Интенсивные международные встречи: чем обусловлен плотный график Путина

Плотный график главы российского государства обусловлен желанием России налаживать двусторонние связи с другими государствами, основанные на взаимном уважении: об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Интенсивные международные контакты президента РФ Владимира Путина обусловлены как геополитической ситуацией, так и намерением России развивать двусторонние связи с другими странами, основанные на принципах уважения к интересам друг друга, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

"Весьма непростая геополитическая обстановка в целом. Кроме того, это процесс развития двусторонних отношений, потому что Россия активно развивает двусторонние отношения со своими партнерами, ищет взаимовыгодные отношения, основанные на принципах уважения интересов друг друга, связи со всеми странами, которые готовы следовать этой формуле", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чем обусловлена интенсивность международных контактов президента РФ в последнее время.

Он добавил, что Путин неоднократно говорил о том, что является сторонником именно таких отношений, которые "в первую очередь имеют своей целью создание благоприятной обстановки и атмосферы для реализации наших внутренних, внутриэкономических и внутрисоциальных планов".