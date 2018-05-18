Язык санкций или голос разума: чем закончится встреча Путина и Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель впервые за долгое время встретятся в Сочи: что ожидать от переговоров лидеров России и Германии.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Россия и Германия, несмотря на все негативные проявления в их отношениях, сохраняют большой объем совместных экономических интересов. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Конечно, это достаточно важный визит, потому что после переизбрания и вступления в должность и Путина, и Меркель они встречаются впервые. Они говорили уже по телефону, но это будет первая встреча. Это важно", — отметил Песков.

"Любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны представляет особое значение. Таковой Германия и является. Любая встреча с руководителем страны, с которой у России, несмотря на все известные негативные проявления, все равно сохраняется значительный объем совместных интересов в плоскости экономики. Это также очень важно", — добавил он.

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По словам Пескова, в Кремле заявляют, что встреча президентов России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель имеет особое значение, несмотря на известные негативные проявления, у РФ и Германии сохраняется значительный объем интересов в плоскости экономики.

Более того, как отметил пресс-секретарь президента РФ, в администрации главы российского государства считают личную встречу лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель прекрасной возможностью сверить часы по Сирии и Украине.

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"В нынешних условиях это прекрасная возможность сверить часы по наиболее актуальным международным, региональным проблемам — конечно же Сирия, конечно же Украина", — сказал Песков журналистам.