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Дом правительства РФ

Утвержден новый состав правительства Российской Федерации

© Sputnik / Сергей Субботин
В России
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Президент России Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав кабинета министров, предложенный председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщило РИА Новости. Встреча прошла в резиденции российского президента Бочаров Ручей.

Свой пост сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.

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Новым главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев теперь будет руководить Минстроем, а Дмитрий Кобылкин — Минприроды.

Также поменялся руководитель МЧС: на место Владимира Пучкова назначили Евгения Зиничева.

Главой созданного министерства просвещения стала Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков.

Структура нового правительства России

В понедельник Медведев представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства также одобрил.

Принципиальных изменений не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность.

Тем не менее некоторые перемены планируются:

Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — научными учреждениями и развитием науки в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций.

Торговые представительства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей.

Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе.

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Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству. Также появится должность первого вице-премьера — министра финансов.

Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.

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Теги:
утверждение министров, правительство России, новый состав, назначение, правительство Российской Федерации, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Москва, Россия, Политика
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