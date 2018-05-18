Результаты переговоров Путина и Меркель: ФРГ готова к восстановлению Сирии

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе переговоров в Сочи пришли к единой позиции, касающейся урегулирования ситуации в Сирии.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказались за политическое урегулирование в Сирийской Арабской Республике (САР), в том числе путем переговоров на астанинской и женевской площадках. Об этом пишет РИА Новости.

"Обсуждали проблему и сирийского кризиса — констатировали, что необходимо совместно вносить вклад как в процесс политического урегулирования, в том числе на женевской и астанинской площадках, так и стабилизацию ситуации на земле, предоставление гуманитарной помощи населению Сирии", — подчеркнул Путин после переговоров с Меркель.

Российский лидер также рассказал о готовности Германии участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии, это подтвердила в ходе переговоров канцлер Ангела Меркель.

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"Мы отмечаем стремление Федеративной Республики Германия серьезно участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры это страны. Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованию с законными властями", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции с Меркель.

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Накануне, в четверг, Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, с которым были согласованы этапы урегулирования конфликта в САР. Россия, по словам Путина, рассчитывает на поддержку Организации Объединенных Наций и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса.

В свою очередь, Асад высоко оценил результаты прошедшей встречи, которая, по его словам, была очень плодотворной.