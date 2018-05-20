Торжественный приём в пионеры прошел в Москве

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Торжественный приём в пионеры, организованный КПРФ, прошел в Москве на Васильевском спуске в воскресенье, передает РИА Новости.

В мероприятии приняли участие 3000 школьников из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа, а также депутаты Государственной думы и Московской областной думы от КПРФ.

В 1922 году, 96 лет назад, решением Всероссийской конференции комсомола была образована Всесоюзная пионерская организация, которую создали по образу и подобию скаутских движений. Активист скаутского движения Иннокентий Жуков предложил долговременную игру на основе скаутинга в "пионеров нового общества", откуда и появилось название организации.

Первоначально движение способствовало организации детского досуга, пионеры участвовали в ликвидации неграмотности, борьбе с беспризорностью и т.д. Позже Пионерскую организацию превратили в "молодежное крыло" КПСС. Однако идеологическая составляющая сыграла не особую роль в воспитании молодежи. Об этом наглядно представлено в материале Sputnik "Когда не стыдно вспомнить: чем занимались советские пионеры">>