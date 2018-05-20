В Грозном помолились о погибших во время нападения на православный храм

Нападение в храме произошло в субботу, 19 мая. Следственный комитет России сообщил, что убиты двое полицейских и один прихожанин, еще двое полицейских ранены.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Первая после нападения бандитов божественная литургия о погибших и раненых прошла в грозненской церкви Архангела Михаила в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель церкви.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое полицейских из ГУ МВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма.

"Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершил божественную литургию, на которой вознесли молитву за упокой всех убиенных и здравии раненых и родных пострадавших", — отметил служитель. Архиепископ прибыл в Грозный накануне.

Здание церкви пострадало незначительно, каких-то существенных повреждений не заметно, разбиты несколько окон, по словам прихожан, пули попали в иконы, поврежден бак для святой воды.

На воскресное богослужение собрались несколько десятков прихожан. Вокруг церкви обстановка спокойная. У входа дежурит полицейский наряд. Каких-либо дополнительных мер безопасности либо ограничений не введено.