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Видеофакт: таксист в Москве играет на баяне "Смуглянку"

© Photo: pixabay
В России
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В ожидании клиентов московский таксист выучил легендарную песню о Молдове.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В российской столице водитель такси продемонстрировал неплохую игру на баяне.

Московская пресса пишет, что азы сольфеджио он освоил за полтора года. Мужчина рассказал о том, что хочет заработать на домик в Крыму и играть там по вечерам на веранде.

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Ну а композицию, которую вы услышали на видео, знают все от мала до велика.

Песню "Смуглянка" написали еще до войны, осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков.

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© Sputnik / Yana Zaharova /
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Песня вошла в сюиту этих авторов о молдавских партизанах времен Гражданской войны и борьбы с румынскими оккупантами. Создать все это произведение попросило политуправление Киевского военного округа — для окружного ансамбля песни и пляски. В сюиту вошло семь песен.

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Но в начале войны ноты этого цикла исчезли из бумаг композитора. Позже некоторые песни были восстановлены по черновым наброскам. "Выжила" таким образом и "Смуглянка". Но большую часть периода Великой Отечественной на радио и в другого вида трансляциях она не звучала — негоже было, по мнению многих чиновников от культуры, петь любовь и романтику, когда нужно бить фашиста. Оставим суждения апологетов культпросвета на их совести. Скажем лишь, что в 1944 году композитору Новикову позвонил художественный руководитель Краснознаменного ансамбля Александр Александров, и спросил, нет ли у него новых песен.

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© Sputnik . Александр Осм.
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"Я принес ему несколько новинок, в том числе и "Смуглянку". К великому моему удивлению, именно эта веселая, лирическая песенка про любовь молдавской девушки больше всего понравилась прославленному музыканту", — вспоминал Новиков.

Примечательно, что события фильма "В бой идут одни старики", который окончательно прославил "Смуглянку" на весь Союз, относятся к 1943 году, когда шли бои на Днепре, а сама эта песня впервые прозвучала только в 1944 году. С той поры, с предпоследнего года войны, "Смуглянка" звучала везде и всюду, подогревая боевой дух Красной Армии и партизан, и не только молдавских.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Кроме того, у летчиков эскадрильи, послуживших прототипами для героев фильма, "коронной" песней в их ансамбле была никакая не "Смуглянка", а песня "С одесского кичмана". За что коренной одессит певец Леонид Утесов, в чей репертуар входила эта композиция, подарил эскадрилье приобретенный на свои средства истребитель.

Кстати, в результате проведенного в 2015 году журналом "Русский репортер" социологического исследования, текст песни "Смуглянка" занял 24-место в топе 100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую классику.

В разное время прославленную композицию исполняли и знаменитые молдаване — Надежда Чепрага и группа "Здоб ши Здуб".

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Теги:
баян, Смуглянка, такси, Москва
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