Женщина за рулем БелАЗа протаранила бензовоз

Не заметила - на кузбасском разрезе женщина за рулем БелАЗа раздавила бензовоз.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Правоохранительные органы составили административный протокол на 38-летнюю женщину — водителя БелАЗа, которая въехала в автоцистерну КамАЗа. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в Киселевске на технологической дороге угольного предприятия. Водитель спецтехники после заправки по неосторожности столкнулась с автоцистерной, повредив левую сторону КамАЗа. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Прошла мимо и не заметила:

На кузбасском разрезе женщина за рулем БелАЗа раздавила бензовоз pic.twitter.com/AJLtxAzEQf — kamenskiy evgeny (@odikov) 21 мая 2018 г.

​Участники ДТП самостоятельно составили схему аварии и приехали в ГИБДД для регистрации происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по статье "Нарушение правил маневрирования". Виновница ДТП заплатит штраф в размере 500 рублей.