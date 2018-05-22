Это невероятно: "Молдовеняска" на Красной площади

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Знаменитый в нашей стране народный танец "Молдовеняска" — поистине народное достояние. Поэтому жителям Молдовы всегда отрадно видеть, как исполняется этот танец на международных площадках на глазах у зрителей других стран.

Ветераны "Жока": а мы возьмем и покажем! >>>

Сохранилась видеозапись выступления артистов, исполняющих "Молдовеняску" на Красной площади в Москве. Дело было в первые послевоенные месяцы, 12 августа 1945 года на Всесоюзном параде физкультурников, посвященному нашей общей Победе над фашизмом. Тогда в столице СССР в течение более, чем четырех часов выступали 25 тысяч участников из всех союзных республик. Для 150 молодых участников от Молдавской ССР было выделено 500 000 рублей на экипировку — спортивную, рабочую и праздничную.

Даже была снята цветная, — что было крайней редкостью в те годы, — документальная хроника "Всесоюзный парад физкультурников 12 августа 1945 года" режиссера Василия Беляева. А эскизы костюмов для Парада физкультурников на Красной площади создавал в то время известный театральный художник Фёдор Фёдорович Федоровский.

Памяти Курбета: "Жок" — мастера танца и национальное достояние Молдовы >>>

Впервые в России Парад физкультурников состоялся в 1919 году, а последнее подобное мероприятие в СССР имело место в 1954 году.