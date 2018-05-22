Госдума России приняла закон о контрсанкциях Западу

Депутаты Госдумы РФ приняли закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", который вступит в силу со дня официального опубликования.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций. Идею поддержали большинство депутатов. Все чтения состоялись в мае, сообщает РИА Новости.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

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Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

Что изменилось во время рассмотрения

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения — "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

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Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.