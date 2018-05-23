Ядерный "Авангард": Россия восстанавливает глобальный баланс сил

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Полтора десятка ядерных боевых блоков, множество ложных целей, способность маневрировать и преодолевать на гиперзвуковой скорости любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны — в следующем году Ракетные войска стратегического назначения России получат уникальный ракетный комплекс "Авангард", а в 2020-м на вооружение поступит межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". О возможностях и главных преимуществах новейшего оружия — в материале РИА Новости.

"Метеоритный" дождь

Тяжелая ракета шахтного базирования РС-28 "Сармат" разработки Центра Макеева придет на смену ракете Р-36М "Воевода", по классификации НАТО — SS-18 Satan. Столь зловещее название старушка-"Воевода" получила на Западе за большой радиус поражения и разделяющиеся головные части, которые практически невозможно перехватить системами ПВО. Именно для борьбы с "Сатаной" в США разработали комплекс морского базирования AEGIS с ракетами-перехватчиками SM-3 и систему противоракетной обороны THAAD. Впрочем, после постановки на вооружение "Сармата" их эффективность окажется под большим вопросом.

© Sputnik / Марина Лысцева ТАСС/POOL Источник: российская ракета "Циркон" достигла 8 скоростей звука

Одна из сильных сторон новой ракеты — очень быстрый старт, что позволяет ей за минимальное время невредимой выйти на баллистическую траекторию и направиться к цели. Этот участок полета еще называют активным — считается, что именно на нем МБР максимально уязвимы для AEGIS. Кроме того, у "Сармата" значительно сократилось подлетное время боевых блоков к цели, которые к тому же могут маневрировать на гиперзвуковых скоростях.

"Эти свойства не позволяют системам ПВО и ПРО противника ни осуществить целенаведение на боеголовки, ни тем более сбить их, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Дальность полета "Сармата" — порядка 18 тысяч километров, значит, его можно запускать в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. То есть "Сармат" гарантированно уничтожит любую цель где угодно — ни одна система ПРО его не остановит".

"Сармат" способен нести два типа зарядов: 15 мощностью 450 килотонн каждый или десять по 750. Мощность боеголовки варьируется в зависимости от того, по каким объектам наносится удар — военной или промышленной инфраструктуре.

Что касается авиационно-космической системы "Авангард", то это, по сути, планирующий крылатый блок, запускаемый в космос с помощью баллистической ракеты. Планируя к цели, он разгоняется до 20 Махов и маневрирует по непредсказуемой для системы ПВО-ПРО траектории.

"Из-за гигантского трения вокруг аппарата образуется облако плазмы. Проведена огромная работа по созданию материалов корпуса, защите электронных компонентов. Фактически это метеорит, и ни одна система ПРО пока не в состоянии его сбить", — отмечает Леонков.

Моноблочная конструкция позволяет "Авангарду" нести ядерный заряд мегатонного класса для поражения особо важных объектов в глубоком тылу противника. Стоит также отметить универсальность этой "боеголовки": ее можно запускать как из шахты, так и с подвижного грунтового комплекса или морского носителя.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию

Времени в обрез

Российские Ракетные войска стратегического назначения сегодня держат на "боевом взводе" около 50 тяжелых ракет "Воевода". У большинства из них уже истекли все гарантийные и эксплуатационные сроки: последние 12 МБР изготовлены еще в 1991-м. К перевооружению подталкивает и кризис во взаимоотношениях с Украиной. Производитель ракет "Воевода" — КБ "Южное" (Днепропетровск), а Киев после 2014-го отказался осуществлять техническое сопровождение.

© AP Photo / Evan Vucci Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе

"Воеводы" постепенно снимают с боевого дежурства и используют как носители для космических аппаратов различного назначения. "Новые тяжелые ракеты понадобятся уже на рубеже 2020-х. И если вдруг оборонно-промышленный комплекс не выдержит установленных сроков, то мы можем оказаться в так называемой "яме", где будем совершенно беззащитны", — считает ветеран РВСН, доктор технических наук Петр Белов.

По его мнению, наиболее эффективными с точки ядерного сдерживания сегодня остаются межконтинентальные ракеты шахтного базирования, так как географически большинство пусковых установок расположены в глубине страны. Соответственно, перехватить их намного сложнее, чем ракеты морского и воздушного базирования.