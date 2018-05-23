15:20 23 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
RS-28 Sarmat

Ядерный "Авангард": Россия восстанавливает глобальный баланс сил

CC BY 3.0 / Michael / Nuclear silo
В России
Получить короткую ссылку
84 0 0

Новейшие российские баллистические ракеты "Авангард" вызывают уважение у зарубежных специалистов.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Полтора десятка ядерных боевых блоков, множество ложных целей, способность маневрировать и преодолевать на гиперзвуковой скорости любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны — в следующем году Ракетные войска стратегического назначения России получат уникальный ракетный комплекс "Авангард", а в 2020-м на вооружение поступит межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". О возможностях и главных преимуществах новейшего оружия — в материале РИА Новости.

"Метеоритный" дождь

Тяжелая ракета шахтного базирования РС-28 "Сармат" разработки Центра Макеева придет на смену ракете Р-36М "Воевода", по классификации НАТО — SS-18 Satan. Столь зловещее название старушка-"Воевода" получила на Западе за большой радиус поражения и разделяющиеся головные части, которые практически невозможно перехватить системами ПВО. Именно для борьбы с "Сатаной" в США разработали комплекс морского базирования AEGIS с ракетами-перехватчиками SM-3 и систему противоракетной обороны THAAD. Впрочем, после постановки на вооружение "Сармата" их эффективность окажется под большим вопросом.

Запуск ракеты
© Sputnik / Марина Лысцева ТАСС/POOL
Источник: российская ракета "Циркон" достигла 8 скоростей звука

Одна из сильных сторон новой ракеты — очень быстрый старт, что позволяет ей за минимальное время невредимой выйти на баллистическую траекторию и направиться к цели. Этот участок полета еще называют активным — считается, что именно на нем МБР максимально уязвимы для AEGIS. Кроме того, у "Сармата" значительно сократилось подлетное время боевых блоков к цели, которые к тому же могут маневрировать на гиперзвуковых скоростях.

"Эти свойства не позволяют системам ПВО и ПРО противника ни осуществить целенаведение на боеголовки, ни тем более сбить их, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Дальность полета "Сармата" — порядка 18 тысяч километров, значит, его можно запускать в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. То есть "Сармат" гарантированно уничтожит любую цель где угодно — ни одна система ПРО его не остановит".

"Сармат" способен нести два типа зарядов: 15 мощностью 450 килотонн каждый или десять по 750. Мощность боеголовки варьируется в зависимости от того, по каким объектам наносится удар — военной или промышленной инфраструктуре.

Что касается авиационно-космической системы "Авангард", то это, по сути, планирующий крылатый блок, запускаемый в космос с помощью баллистической ракеты. Планируя к цели, он разгоняется до 20 Махов и маневрирует по непредсказуемой для системы ПВО-ПРО траектории.

Ракета Falcon 9 разлетелась на куски после старта к МКС. Кадры взрыва
© Ruptly .
Ракета Falcon 9 разлетелась на куски после старта к МКС. Кадры взрыва

"Из-за гигантского трения вокруг аппарата образуется облако плазмы. Проведена огромная работа по созданию материалов корпуса, защите электронных компонентов. Фактически это метеорит, и ни одна система ПРО пока не в состоянии его сбить", — отмечает Леонков.

Моноблочная конструкция позволяет "Авангарду" нести ядерный заряд мегатонного класса для поражения особо важных объектов в глубоком тылу противника. Стоит также отметить универсальность этой "боеголовки": ее можно запускать как из шахты, так и с подвижного грунтового комплекса или морского носителя.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию

Времени в обрез

Российские Ракетные войска стратегического назначения сегодня держат на "боевом взводе" около 50 тяжелых ракет "Воевода". У большинства из них уже истекли все гарантийные и эксплуатационные сроки: последние 12 МБР изготовлены еще в 1991-м. К перевооружению подталкивает и кризис во взаимоотношениях с Украиной. Производитель ракет "Воевода" — КБ "Южное" (Днепропетровск), а Киев после 2014-го отказался осуществлять техническое сопровождение.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе

"Воеводы" постепенно снимают с боевого дежурства и используют как носители для космических аппаратов различного назначения. "Новые тяжелые ракеты понадобятся уже на рубеже 2020-х. И если вдруг оборонно-промышленный комплекс не выдержит установленных сроков, то мы можем оказаться в так называемой "яме", где будем совершенно беззащитны", — считает ветеран РВСН, доктор технических наук Петр Белов.

По его мнению, наиболее эффективными с точки ядерного сдерживания сегодня остаются межконтинентальные ракеты шахтного базирования, так как географически большинство пусковых установок расположены в глубине страны. Соответственно, перехватить их намного сложнее, чем ракеты морского и воздушного базирования.

По теме

Учения зенитчиков по уничтожению крылатых ракет на полигоне Капустин Яр
Шесть человек ранены из-за попадания ракеты западной коалиции
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ракетные удары США по Сирии
Теги:
партитет, РВСН, стратегические вооружения, ракеты, ядерное оружие, Москва, Россия, Наука и технологии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Кулинары из кафе 5 колец уверены, что Марадоне их фирменные пирожки должны понравиться
    Пирожки для Марадоны

    Накануне приезда Марадоны на новое место работы в Брест Sputnik выяснил, в каких условиях предстоит трудиться новому главе местного "Динамо" и где его можно будет встретить.

  • Грузинский режиссер Рати Цителадзе
    Дома не ценят

    Призер Каннского фестиваля, режиссер Рати Цителадзе раскритиковал Национальный киноцентр Грузии, который, по его мнению, блокирует его фильмы.

  • Общественный транспорт
    Тариф отчаяния

    Водители маршруток Сухума вновь поехали, но по "новому" неофициальному тарифу. Как жители столицы отреагировали на это, читайте в материале Sputnik.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Сильный дождь в Астане
    Удар стихии

    Гости и жители Астаны делятся фотографиями и видео внезапно обрушившегося на казахстанскую столицу урагана.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Московский велопарад-2018: экологически-чистый транспорт для здоровых людей
Огонь в газовом кратере в Туркменистане не гаснет с 1971 года
"Глаз в преисподнюю": огонь в газовом кратере не гаснет с 1971 года
Результат выборов мэра Кишинева
Результаты выборов мэра Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться