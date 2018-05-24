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Космический грузовик. Архивное фото.

Безотходное производство: ученые превратят "выдох" космонавтов в воду

© Photo: Roscosmos/Oleg Artemyev
В России
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Российские ученые рассказали об инновационных разработках на орбите: выдыхаемый космонавтами воздух теперь можно будет преобразовать в чистую воду.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Российские ученые планируют создать систему переработки углекислого газа в воду и использовать ее в длительных космических полетах, говорится в ежегодном отчете Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) — головного предприятия страны по космическим системам жизнеобеспечения.

Ранее институт сообщил о начале работ по созданию для применения в космосе душа, сауны, рукомойника, умывальника, стиральной машины и системы регенерации санитарно-гигиенической воды.

"Система переработки диоксида углерода на борту пилотируемой станции позволит осуществлять сбор диоксида углерода из газовой среды объекта и его переработку по реакции гидрирования до воды и метана для повышения замкнутости комплекса регенерационных систем жизнеобеспечения по кислороду на борту космического объекта", — говорится в годовом отчете в разделе перспективных направлений в сфере создания систем жизнеобеспечения в космосе.

Российский космонавт на пылесосе на МКС
© Ruptly .
Российский космонавт выполнил полет на пылесосе на МКС

Углекислый газ образуется на МКС в процессе дыхания космонавтов. Допустимый уровень его содержания в атмосфере закрытого помещения — не более 0,5 процента. Большая доля приводит к общему дискомфорту людей, слабости, головной боли, проблемам с концентрацией внимания, ростом числа ошибок. Содержание в 13 процентов является смертельным для человека. В земной атмосфере содержание углекислого газа составляет 0,03 процента, пояснили РИА Новости в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"Есть предельная концентрация углекислого газа, при которой человек может работать, а дальше наступает гиперкапния, когда в организме скапливается избыток углекислого газа и он становится неработоспособным, происходит нарушение функций дыхания, кровообращения, мозговой деятельности. Переработка углекислого газа в космосе — это актуально. На земле он перерабатывается с помощью зеленых растений, на космической станции таких систем нет. Любой способ переработки углекислого газа — прогрессивен", — рассказала РИА Новости сотрудница ИМБП Маргарита Левинских.

В настоящее время на российском сегменте МКС используется система очистки от углекислого газа "Воздух", разработанные НИИхиммаш. Специальные цеолитовые поглотители системы "Воздух" захватывают углекислый газ и выбрасывают его за пределы станции.

"Если мы говорим о космической станции, то доставлять туда поглотитель чрезвычайно трудно, потому что каждый килограмм груза дорого стоит. Поэтому борьба с углекислым газом до сих пор велась умеренная. Тем не менее, те концентрации, которые считались допустимыми, начинают пересматривать", — рассказал РИА Новости заведующий отделом ИМБП Александр Суворов.

По его словам, в частности, американские космонавты обратили внимание, что у них стало ухудшаться зрение.

"Одна из возможных причин — высокий уровень углекислого газа, который влияет на тонус сосудов и приводить к нарушениям мозгового кровообращения и проблемам со зрением. После получения этих данных уровень содержания углекислого газа понизили. В российском сегменте пока оставили прежние нормативы. Но, скорее всего, эти нормативы тоже будут пересмотрены. Желательно иметь уровень содержания углекислого газа 0,3 или еще меньше", — отметил Суворов.

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Он считает необходимой работу над новой системой удаления углекислого газа.
В настоящее время на российском сегменте МКС работают несколько систем разработки НИИхиммаш. Это система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода "Электрон-ВМ" и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП.

В 2016 году при аварии грузового корабля "Прогресс" была потеряна установка по регенерации воды из урины, которую везли на МКС. Новую систему доставили на станцию в этом году. Полученную таким образом воду для питья использовать не планируется, но она будет использоваться для технических нужд.

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Теги:
углекислый газ, новейшие разработки, МКС, орбита, ученые, вода, разработки, Королев, Москва, Россия, Наука и технологии
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