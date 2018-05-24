Злоумышленники из Молдовы украли у пенсионеров за рубежом $ 50 тыс

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В России в суде оказалось уголовное дело, где обвиняемыми проходят четыре человека — граждане Молдовы и жители Нижегородской области.

Все они обвиняются в мошенничестве и кражах в крупных размерах, сообщают российские СМИ.

© Sputnik / Константин Чалабов В Кишиневе задержали автомобильных воров: на их счету восемь краж

По данным следствия, обвиняемые получили более трех миллионов рублей (около 50 тысяч долларов) у пенсионеров Севастополя и Астраханской области. Члены банды приходили в дома к пожилым людям и сообщали о том, что, якобы, внедряется новая денежная реформа, и пенсионерам полагается прибавка к пенсии, но необходимо провести замену "старых" денег на "новые". Таким образом скудные средства стариков перекочевывали в карманы злоумышленников.

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Мошенники действовали по отлаженной схеме — организатор собирал номера телефонов, а его сообщница звонила и представлялась работником пенсионного фонда, узнавала адреса собеседников. Затем она с сообщником приходила к гражданам домой, отвлекала хозяев, а подельник незаметно похищал деньги. Было совершено 12 краж — шесть в Севастополе и шесть — в Астраханской области.