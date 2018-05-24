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Как регионы России помогают Молдове развиваться

© RIA Novosti . Anton Denisow
В России
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За укрепление сотрудничества между регионами Молдовы и России высказался президент РМ Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В 2017 году был зафиксирован небывалый до сих пор рост в области торгово-экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Омской областью, написал в Facebook в четверг президент РМ Игорь Додон по итогам встречи в Санкт-Петербурге с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александром Бурковым.

Петербургский международный экономический форум. День второй
© Sputnik / Владимир Астапкович
Президент Молдовы принимает участие в экономическом форуме в Петербурге

Стороны обсудили "широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между Омской областью и регионами Республики Молдова".

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"Внешнеторговый оборот Молдовы с Омской областью в прошлом году увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2 миллиона 340,5 тысячи долларов, а экспорт за этот период увеличился в 13,3 раза. И существует еще огромный потенциал сотрудничества, который необходимо осваивать в полной мере", — написал Додон.

Он отметил, что принял приглашение Буркова посетить Омск в начале августа 2018 года.

В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (ПМЭФ), в котором принимает участие и Додон.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации Владимира Путина.

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В этом году девиз мероприятия — "Создавая экономику доверия". В нем принимают участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки.

Среди участников Форума — представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты.

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Теги:
сотрудничество, экспорт, импорт, Александр Бурков, Игорь Додон, Омская область, Молдова
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