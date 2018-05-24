Гражданин Молдовы, пропавший в Псковской области, обнаружен в больнице

Молодого человека без документов, личных вещей и практические без одежды нашел на дороге дальнобойщик и отвез в Великие Луки.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Гражданин Молдовы Михаил Кетрушка, об исчезновении которого сообщалось ранее, объявился, позвонив родственникам.

Как сообщают российские СМИ, 21-летний Кетрушка отправился из Санкт-Петербурга в Кишинев на рейсовом автобусе. Известно, что Михаил работал в северной столице России.

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Работодатель нашего соотечественника проводил Михаила до автобуса, по какой-то причине не купив ему билет, а заплатив за проезд напрямую водителю.

Михаил Кетрушка — выходец из села. Его семья посчитала большой удачей возможность устроить младшего отпрыска на работу в Питер, да и работодатель оказался также гражданином Молдовы. Однако причина, по которой тот 20 мая расстался со своим наемным работником и отправил его домой, до сих пор неизвестна.

Водитель автобуса по имени Сергей подтвердил журналистам, что мужчина, посадивший Михаила в автобус, рассчитался за его дорогу, дал ему две бутылки водки. Алкоголь шофер поместил в портативный холодильник в автобусе, чтобы не испортился.

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Из Петербурга автобус выехал по расписанию. Близ деревни Заполье в Псковской области водитель притормозил на красный сигнал светофора. И тут, по словам шофера, Михаил начал стучать по обшивке салона, у него началась паника.

"Кричал, что не может больше. Потребовал выпустить его. Я ему еще говорю: "Куда ты пойдешь?". А он: "Мне надо" — и вышел ", — рассказал Сергей.

Родственники пропавшего парня подняли тревогу, обратились в полицию, к волонтерам, звонили по больницам, искали любые сведения в интернете — вдруг Михаила кто-то видел. Опасений добавлял тот факт, что Кетрушка плохо говорит по-русски.

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Любовь Козлова, родственница молодого человека, живущая в России, вскоре получила звонок от некоего мужчины, который сообщил, что в день исчезновения видел пропавшего примерно в 10 километрах от границы Псковской области.

"Он шел по дороге в сторону Санкт-Петербурга. Я ехал за автобусом. И когда увидел его, подумал еще, что это местный житель. Но он, когда увидел автобус, как будто испугался его, даже отпрыгнул в сторону. Мне в зеркало заднего вида даже показалось, что он в канаву прыгнул. Глаза огромные, рот открыт", — рассказал звонивший.

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А буквально в четверг Михаила обнаружили без документов и личных вещей. Его подобрал дальнобойщик в городе Острове Псковской области и отвез в больницу в Великие Луки. Водитель фуры дал парню свою пару обуви и кое-какую одежду. Узнав об этом, Любовь Козлова тут же отправилась за родственником. Теперь ей предстоит узнать, что же произошло в Михаилом, а также восстановить его документы.

Sputnik будет следить за развитием событий этой истории.