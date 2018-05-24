Экономический форум в Петербурге: молдавские горизонты

Президент Молдовы встретился в Санкт-Петербурге с представителями ряда регионов России и обговорил с ними перспективы сотрудничества.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге в четверг стартовал Международный экономический форум, куда приехал и президент Молдовы Игорь Додон.

© RIA Novosti . Anton Denisow Как регионы России помогают Молдове развиваться

В рамках мероприятия Додон принял участие в презентации "Молдавско-российского экономического форума", который пройдет с 20 по 22 сентября в Кишиневе.

"Все флаги в гости"

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году девиз мероприятия — "Создавая экономику доверия".

На форум приехали около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки.

Среди участников — представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты.

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Накануне

В среду Додон успел провести рабочую встречу с Андреем Назаровым, сопредседателем "Деловой России" — одного из крупнейших объединений бизнесменов Российской Федерации. Назаров прибыл в Кишинев по приглашению Додона.

Они обсудили наиболее актуальные вопросы экономических отношений между странами, а также подготовку совместного делового саммита, запланированного в Кишиневе на осень. В нем примут участие несколько сотен бизнесменов из обеих стран, в том числе не менее 60 представителей крупного бизнеса России, ожидается подписание инвестиционных контрактов с российскими партнерами.

"СНГ — эффективный механизм"

В четверг в Санкт-Петербурге Додон встретился с секретарем Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрием Осиповым.

"Обсудили взаимодействие между государствами Содружества Независимых Государств. Высказался за всестороннее укрепление сотрудничества стран СНГ", — отметил Додон в соцсетях.

Также глава государства добавил, что СНГ остается жизнеспособным механизмом, в рамках которого решается много важных вопросов, а молдавская сторона заинтересована дружить со всеми партнерами на Западе и на Востоке.

© Sputnik / Владимир Астапкович Президент Молдовы принимает участие в экономическом форуме в Петербурге

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У Додона также были запланированы встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими.

Связи с регионами России

Также Додон встретился в Санкт-Петербурге с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александром Бурковым. Стороны обсудили "широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между Омской областью и регионами Республики Молдова".

"Внешнеторговый оборот Молдовы с Омской областью в прошлом году увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2 миллиона 340,5 тысячи долларов, а экспорт за этот период увеличился в 13,3 раза. И существует еще огромный потенциал сотрудничества, который необходимо осваивать в полной мере", — написал Додон.

Он отметил, что принял приглашение Буркова посетить Омск в начале августа 2018 года.

В рамках форума Ярославская область представила стенд с разработками предприятий региона. Глава региона Дмитрий Миронов рассказал в социальных сетях о том, как он показал президенту Молдовы продукцию предприятий региона.

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"В этом году у нас много интересного. Здесь есть квадроцикл "Русской механики", система виртуальной реальности с яхт "Паритета", октокоптер, разработанный студентами Ярославского госуниверситета. Представлены модели судов, двигателей, дорожной техники", — отметил Миронов.

Петербургский экономический форум завершится в субботу, 26 мая.