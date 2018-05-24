В Москве мужчина захватил заложников: один человек погиб

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложников и убийства мужчины в Москве, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

© Sputnik / Андрей Стенин В Москве неизвестный взял в заложники работников фабрики

В четверг вооруженный мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек в жилом доме на востоке Москвы. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался.

"По факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в квартире дома по улице Молостовых подозреваемый взял в заложники мужчину и женщину с ребенком", — говорится в сообщении.

Сотрудники силовых структур освободили женщину с ребенком. Подозреваемый был госпитализирован в больницу.

По данным российских СМИ, заложников захватил художник Александр Боровой, известный своими вышивками портретов знаменитых людей. У него есть ученики по всему миру и последователи.

Сообщается, что у художника был конфликт с сыном по поводу жилплощади. В итоге спор разрешился не в его пользу. Боровой захватил в заложники семью, с которой был вынужден делить квартиру.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей, отметили в ведомстве.