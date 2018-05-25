Патриарх Кирилл рассказал о вызовах нового времени

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Вселенская христианская церковь сталкивается в наши дни с совершенно новыми проблемами — ложными ценностями общества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти просветителей славян, святых Кирилла и Мефодия.

© Sputnik / Vladimir Astapkovitch Патриарх Кирилл пояснил, каким должен быть современный священник

В России и в других странах, в том числе и в Молдове, отмечают Дни славянской письменности и культуры, приуроченные ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В 863 году Константин (в монашестве Кирилл) и Мефодий составили славянскую азбуку и затем перевели на славянский язык основные богослужебные книги.

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В четверг патриарх Кирилл совершил вместе с патриархом Сербским Иринеем божественную литургию в храме Христа Спасителя.

"Сегодня наша Церковь — не только Русская церковь, но и вся вселенская православная церковь — встречается с совершенно новыми проблемами. Мы обращаем свое слово к людям, которые поглощаются ложными ценностями, утилитарной и безбожной цивилизацией. Вспоминая подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы должны думать о том, как войти в эту среду, как изнутри этой среды проповедовать слово Божие таким образом, чтобы оно захватывало умы и сердца людей", — отметил Кирилл, которого цитирует РИА Новости.

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Священнослужителей призвал всех "сознательных христиан" "актуализировать евангельское послание" и "найти правильные слова" для современников.

Он напомнил, что святые Кирилл и Мефодий в ходе своей миссии сталкивались с "тотальным духовным, культурным, идеологическим вызовом", но в результате смогли "открыть дверь для восточнославянских народов к принятию христианства".