О чем говорили Додон и спикер Госдумы России

Игорь Додон пригласил Вячеслава Володина посетить в этом году Всемирный конгресс семьи в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Санкт-Петербурге, на полях Международного экономического форума, с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным.

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"Выразил господину Володину благодарность за усилия в развитии межпарламентских связей между нашими странами. Отметил, что между Молдовой и Россией за последние полтора года сложились хорошие отношения на уровне глав государств и регионов. Сейчас необходимо работать для улучшения наших отношений на межпарламентском и межправительственном уровне", — написал Додон по итогам встречи на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что выступает "за взвешенную внешнюю политику нашей страны, за дружественные отношения как с Западом, так и с Востоком".

"Проинформировал о том, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе дает Молдове возможность более активно взаимодействовать с ЕАЭС, его координирующими структурами и со всеми государствами, входящими в это объединение", — сказал Додон.

Глава государства выразил благодарность руководству России "за мудрую и по-настоящему дружественную политику по отношению к Молдове".

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"Благодаря достигнутым соглашениям нам удалось остановить падение товарооборота между нашими странами. Если в прошлом году рост товарооборота составил 10%, то в этом году уже 25%, что, безусловно, является положительным знаком", — сообщил президент Молдовы.

Он напомнил о состоявшемся в прошлом году заседании межпарламентской группы дружбы "Молдова — Россия", "но, к сожалению, с молдавской стороны на ней присутствовали только депутаты от одной фракции — Партии социалистов".

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"Есть договоренность провести аналогичную встречу и в этом году", — добавил Додон.

Он пригласил Володина принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишиневе в сентябре 2018 года, и получил подтверждение, что Госдума делегирует на этот международный форум заместителя председателя этой структуры.