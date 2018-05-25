Второй день в Петербурге: успехи Молдовы в переговорах

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и другие представители нашей страны вот уже второй день участвуют в мероприятиях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

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О том, что российские инвестиции придут в Молдову, а молдавские товары — в Россию, Додон договорился на встрече с российскими бизнесменами в Северной столице РФ.

Молдавского лидера в Санкт-Петербурге встретили четыре десятка предпринимателей из двадцати отраслей бизнеса. Совокупный капитал компаний-участниц встречи — около четырех миллиардов долларов. "Для Молдовы это сигнал: Россия хочет сотрудничать", — отметил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

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Додон напомнил собравшимся и о непростой судьбе молдавско-российского товарооборота.

"В конце 90-х — начале 2000-х Россия была основным инвестором в экономику Молдовы. Наши товары были широко представлены на российском рынке. Однако после 2013 года, когда Молдова подписала соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, динамика перестала быть радужной. Экспорт Молдовы в Россию с шестисот до двухсот миллионов долларов. Российский импорт в Молдову сократился в полтора раза. Тем не менее, мы не хотим ни с кем ссориться — ни с европейцами, ни тем более с нашими друзьями из России. Моя задача — сделать внешнюю политику Молдовы сбалансированной. Поддерживать этот баланс очень непросто, но это можно сделать", — подчеркнул президент.

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За 2017 год торговые связи между Россией и Молдовой выровнялись: по данным президента, рост товарооборота составил десять процентов, а за первый квартал 2018-го — двадцать пять процентов. Однако темпы роста, по мнению Додона, можно увеличить. Лидер республики обозначил свои цели в переговорах с Россией: снять ограничения на ввоз молдавских товаров и добиться снижения или отмены таможенных пошлин.

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Известный вопрос инвестиций

В выступлении Додон выделил еще одну проблемную область молдавской экономики — инвестиции.

"В прошлом году Молдова привлекла всего 150 миллионов долларов инвестиций. Это ничто. Многие из вас лично делают такие инвестиции за год. Чтобы кардинально поменять ситуацию в экономике, нам нужно получать хотя бы миллиард долларов иностранных инвестиций в год. Европейцы сейчас в основном инвестируют в заводы, которые импортируют сырье из Европы, собирают детали для машин и отправляют их обратно. Да, появились рабочие места, но добавленной стоимости для экономики Молдовы маловато", — подчеркнул президент.

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Российские предприниматели обсудили с молдавской делегацией новый формат помощи молдавско-российскому бизнесу — совместный экономический форум. Он пройдет 20-22 сентября 2018 года в Кишиневе. Заявлено около семисот участников из России, Молдовы и Европы. В случае успеха первого форума он станет ежегодным.

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"Этим форумом мы хотим зажечь в вас искру, заинтересовать, чтобы вы приехали к нам. Потенциал у нас огромный, например, в сфере туризма. Из России в Грузию приезжает несколько миллионов туристов ежегодно, а в Молдову — 150 тысяч максимум. Не хочу никого обидеть, но у нас — не хуже", — отметил глава государства.

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После того, как Додон и Назаров подписали соглашение о кишиневском форуме, президент республики пошутил: "Назад дороги нет. Теперь вы обязаны приехать в Молдову".

Недооценили Молдову

Молдавский лидер рассказал и о политической ситуации в стране: "За последний год в Молдове сложилось двоевластие: есть президент, а есть правительство, которое пытается проводить другую политику. У Молдовы должна быть единая позиция по двусторонним отношениям с Россией. Моя позиция понятна: Россия — это наш стратегический партнер, и без него мы просто не выживем. Речь идет не только об экономике, но и, скажем, о проблемах с Приднестровьем. Осенью пройдут парламентские выборы, и ситуация стабилизируется. Мы вернем нормальное стратегическое партнерство с Россией. На это нацелена и моя команда, и администрация президента Путина".

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По мнению Назарова, предприниматели из России могут заново открыть для себя дружественную страну.

"Российские инвесторы недооценили Молдову, а потенциал у нее есть: скажем, в молдавском секторе сельхозпродукции доля российских инвестиций составляет всего один процент, хотя вполне может дорасти до десяти-пятнадцати. Молдавские урожаи уже сейчас поражают воображение", — заявил Назаров.

Принцип географии

Додон поделился своим пока нереализованным желанием: "Несколько недель назад в Кишиневе по моему приглашению побывал глава "Сбербанка" Герман Греф. Нам бы очень хотелось, чтобы крупный российский банк пришел в Молдову, но пока что я Германа Оскаровича не убедил в этом. Конечно, приход российского банка — это дополнительный стимул для инвесторов, надеюсь, что это вскоре произойдет".

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"Молдова может заинтересовать российский бизнес тем, что подписала Соглашение о свободной торговле и со странами СНГ, и со странами ЕС, и с Турцией, а выгодное географическое расположение между Европой и Россией делает нашу страну привлекательной для развития бизнеса в этом регионе", — сообщил Додон.

Он пригласил российских бизнесменов на Экономический форум, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе и станет площадкой для ведения переговоров и заключения контрактов.

Межпарламентская дружба

Также Додон встретился с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным.

"Выразил господину Володину благодарность за усилия в развитии межпарламентских связей между нашими странами. Отметил, что между Молдовой и Россией за последние полтора года сложились хорошие отношения на уровне глав государств и регионов. Сейчас необходимо работать для улучшения наших отношений на межпарламентском и межправительственном уровне", — написал Додон по итогам встречи на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что выступает "за взвешенную внешнюю политику нашей страны, за дружественные отношения как с Западом, так и с Востоком".

Преимущества ЕАЭС

"Проинформировал о том, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе дает Молдове возможность более активно взаимодействовать с ЕАЭС, его координирующими структурами и со всеми государствами, входящими в это объединение", — сказал Додон.

Глава государства выразил благодарность руководству России "за мудрую и по-настоящему дружественную политику по отношению к Молдове".

"Благодаря достигнутым соглашениям нам удалось остановить падение товарооборота между нашими странами. Если в прошлом году рост товарооборота составил 10%, то в этом году уже 25%, что, безусловно, является положительным знаком", — сообщил президент Молдовы.

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Он напомнил о состоявшемся в прошлом году заседании межпарламентской группы дружбы "Молдова — Россия", "но, к сожалению, с молдавской стороны на ней присутствовали только депутаты от одной фракции — Партии социалистов".

"Есть договоренность провести аналогичную встречу и в этом году", — добавил Додон.

Он пригласил Володина принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишиневе в сентябре 2018 года, и получил подтверждение, что Госдума делегирует на этот международный форум заместителя председателя этой структуры.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.