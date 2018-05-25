Второй сезон проекта "Ты супер!" на НТВ близится к завершению

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. В субботу, 26 мая, на НТВ состоится финал проекта "Ты супер!" — вокального конкурса для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей.

На протяжении пяти месяцев вся страна внимательно следила за судьбой 82 участников международного вокального конкурса "Ты супер!". За это время на площадку шоу пришло более 30 звезд шоу-бизнеса, многие из участников впервые встретились со своими родными и близкими, например, Владимир Скрипаль встретился с папой, мама Даулетхана Аканова была восстановлена в правах, а Рома Дружинин нашел своих родственников. Ребята учились у лучших педагогов по вокалу, перенимали опыт у звезд эстрады. Сергей Лазарев пригласил участников "Ты супер!" на свой концерт, а Евгений Маргулис не только позвал конкурсантов на "Квартирник" с группой "25/17", но и сделал для них свой закрытый концерт.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" >>>

И вот уже в эту субботу состоится долгожданный финал. Телезрители НТВ увидят выступления 11 лучших участников. Каждый из них подготовил сюрприз, а именно полноценный концертный номер. Все конкурсанты выступят дуэтами со звездами отечественного шоу-бизнеса, среди которых певица Валерия, Гарик Мартиросян и другие.

Кто же получит приз зрительских симпатий, какие специальные призы подготовили партнеры проекта, зрители телеканала НТВ узнают в ближайшем эфире. Но несмотря ни на что, главной интригой остается имя победителя второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!".

"На протяжении пяти месяцев мы все следили за судьбой участников проекта "Ты супер!". Вместе со зрителями мы волновались, переживали и поддерживали ребят. Я могу смело сказать, что наша семья "Ты супер!" стала намного больше. Теперь, когда мы подошли к финалу, для всех остается загадкой: кто же станет победителем. В эту субботу мы, наконец-то, вместе с российскими зрителями и телезрителями из других стран, которые болели за своих любимых конкурсантов, узнаем имя финалиста, который победил во втором сезоне международного вокального конкурса "Ты супер!" И поверьте, поддержка каждого из вас очень важна для ребят. Поэтому призываю всех вас оставлять комментарии для них в социальных сетях, они этого очень ждут!", — говорит ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев.

Генпродюсер НТВ о "Ты — супер!": это проект о детях и для детей >>>

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.