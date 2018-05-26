Через пять дней из Кишинева будут летать в Воронеж

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Буквально через несколько дней, первого июня, стартуют регулярные авиарейсы между Воронежем и Кишиневом.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Кишиневский аэропорт становится по-настоящему международным

По сообщениям российских СМИ, летать из столицы российского Черноземья в главный город Молдовы будут регулярно самолеты авиакомпании FlyOne. Полет из Воронежа в Кишинев занимает чуть больше часа.

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"Открытие нового авиасообщения, тем более, с Республикой Молдова, для нашей компании имеет историческое значение. Почему, потому что мы после развала Советского Союза восстанавливаем связи между братскими народами", — отметил генеральный директор Воронежского международного аэропорта Александр Белевич.

Это заявление он сделал в рамках встречи с представителями диаспор, туристических компаний и агентств по продаже авиабилетов.

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По словам Белевича, в России действует государственная программа переселения соотечественников, где Воронежская область, в частности, — одна из приоритетных зон для переезда на постоянное место жительства. По словам представителей Посольства Молдовы в России, на территории Воронежской области проживает несколько тысяч выходцев из РМ.

Инициаторы запуска новых авиарейсов надеются на увеличение товарооборота и рост туристического потока.