"Магнит", притягивающий граждан Молдовы в Псковскую область

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Регионы России, участвующие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в РФ продолжают информировать граждан Молдовы о своих предложениях.
На днях состоялась видеоконференция Псков-Кишинев, где обсуждались достигнутые результаты по реализации программы переселения в Псковскую область, сообщают российские СМИ.
С 2010 года на территорию Псковской области прибыло 7133 участника программы переселения и членов их семей из 17 стран мира.
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Из Молдовы по программе переселения в Псковскую область прибыло с 2010 года 1864 человека, в том числе 286 человек в 2017 году 59 человек по состоянию на 18 мая 2018 года.
Как устроились граждане Молдовы?
Прибывшие из Молдовы участники программы и члены их семей трудоспособного возраста трудоустроены по следующим специальностям:
специалисты различных направлений деятельности, водители;
— строители;
— повара;
— продавцы;
— рабочие.
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Также прибывшие соотечественники занимаются индивидуальным предпринимательством.
Что интересует граждан Молдовы?
— возможности жилищного обустройства;
— условия участия и сроки рассмотрения заявлений для участия в программе.
Псковская переселенческая программа рассчитана на 2016-2020 годы и является частью проекта "Содействие занятости населения на 2014 — 2020 годы".