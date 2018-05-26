"Магнит", притягивающий граждан Молдовы в Псковскую область

Псковская область участвует в программе переселения соотечественников в Россию с 2010 года.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Регионы России, участвующие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в РФ продолжают информировать граждан Молдовы о своих предложениях.

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На днях состоялась видеоконференция Псков-Кишинев, где обсуждались достигнутые результаты по реализации программы переселения в Псковскую область, сообщают российские СМИ.

С 2010 года на территорию Псковской области прибыло 7133 участника программы переселения и членов их семей из 17 стран мира.

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Из Молдовы по программе переселения в Псковскую область прибыло с 2010 года 1864 человека, в том числе 286 человек в 2017 году 59 человек по состоянию на 18 мая 2018 года.

Как устроились граждане Молдовы?

Прибывшие из Молдовы участники программы и члены их семей трудоспособного возраста трудоустроены по следующим специальностям:

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специалисты различных направлений деятельности, водители;

— строители;

— повара;

— продавцы;

— рабочие.

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Также прибывшие соотечественники занимаются индивидуальным предпринимательством.

Что интересует граждан Молдовы?

— возможности жилищного обустройства;

— условия участия и сроки рассмотрения заявлений для участия в программе.

Псковская переселенческая программа рассчитана на 2016-2020 годы и является частью проекта "Содействие занятости населения на 2014 — 2020 годы".