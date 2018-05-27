Слезы радости и минуты триумфа: финал "Ты супер!" - как это было

Алексей Стефанов, Sputnik



Атмосфера перед финалом второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!" для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей, была напряженной. Члены жюри – Игорь Крутой, Юлианна Караулова, Виктор Дробыш и Сергей Лазарев заняли судейские кресла, а зрители замерли в ожидании шоу. За кулисами своего выхода на сцену ожидали одиннадцать финалистов. Среди них Вера Ярошик из Беларуси и Сатеник Геворгян из Армении – представительницы информационного агентства и радио Sputnik.

Финал второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!" © Photo : PR NTV

Финал второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!" © Photo : PR NTV

Финал международного конкурса "Ты супер!" © Sputnik /

Финал международного конкурса "Ты супер!" © Sputnik / 1 / 4 © Photo : PR NTV Финал второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!"

Судьбу финалистов должно было решить зрительское голосование. Участники шоу, пять месяцев доказывавшие, что они действительно супер-вокалисты, волновались за свои концертные номера.

Вера Ярошик и Сатеник Геворгян: финал – уже победа

"Для меня самым сложным был первый отборочный тур конкурса, я не знала, чего ожидать на сцене. Конечно, я очень волновалась, особенно перед выходом – у меня так громко билось сердце! Ничего, что было потом, вообще не помню, даже кто нажимал кнопки", — призналась Вера Ярошик перед завершающим выходом на сцену.

"Самое первое выступление — самое сложное. Когда я вышла на сцену во второй раз, чувствовала себя увереннее, хоть и не смогла совладать с голосом, спеть также хорошо, как на репетициях. Но все же в YouTube мою песню "Обийми" посмотрели уже полтора миллиона человек. А третье выступление было самым осознанным. Я спела хорошо, и мне жюри во втором и третьем туре мне не сделало ни одного замечания. Значит, ошибок не было", — с гордостью говорит Вера.

Перед первым выходом на сцену волновалась и Сатеник Геворгян.

Сатеник считает, что независимо от занятого места все, кто прошел в финал – уже победители.

"Мне неважно, какое у меня будет место. Я рада, что дошла до финала – это уже победа", — повторяет за ней Вера Ярошик.

Артем Семенов: нашего шоу больше никогда не будет

За кулисами, помимо многочисленного персонала, занятого технической и творческой поддержкой проекта было много гостей, которые поддерживали своих конкурсантов. Среди них — участник конкурса "Ты супер!" от Латвии Артем Семенов. Он дошел до полуфинала и вынужден был уехать домой, но вернулся, чтобы лично поддержать финалисток.

"У меня сегодня, честно говоря, плохое настроение, потому что проект завершен. Мы все так сдружились, особенно те, кто выступал от начала до самого конца. И теперь прощаемся… Понимаю, что скорее всего мы еще встретимся, но ждать этого момента утомительно. Уже объявили третий сезон шоу "Ты супер!", но я думаю, что такого крутого, как наш больше не будет", — с грустью отметил Артем.

Когда Артем Семенов только приехал на проект, он уверял, что оказался тут случайно – отослать видео с песней его уговорила учительница. Был уверен, что покинет проект уже после первого тура. Да и строить карьеру намеревался исключительно в Лондоне. Но за пять месяцев на конкурсе планы Артема изменились.

"Я задумался об учебе в Москве", — признался он. Правда, как это сделать, он пока не знает. В Латвии школу заканчивают после двенадцатого класса, значит, сейчас Артем может поступить только в колледж.

Руслан Алехно: атмосфера добра, радости и детского счастья

К началу шоу приезжают звездные гости каждого из участников. За кулисы приходит белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно.

"То, что представительница Беларуси дошла до финала в проекте — это замечательно, — искренне сказал Алехно корреспонденту Sputnik. — Здорово, что возможность выйти на большую сцену или оказаться на телевидении появляется не только у тех, кто может заплатить, а и у ребят по-настоящему талантливых".

Еще певец не почувствовал на площадке конкуренции: "Здесь царит исключительно атмосфера добра, радости и детского счастья".

"Когда я впервые увидел первый сезон "Ты супер!", был в восторге от того, что проект не купили где-то за границей, а создали с нуля. Участников так много, и какие же они все талантливые! Каждый из них — уже победитель, независимо от того, вышел ли он в финал. Все молодцы", — заключил певец.

© Sputnik / Арпи Бегларян Почему Максим Гнатюк не попал в финал "Ты супер!"

Дуэт Веры Ярошик и Руслана Алехно исполнил песню ВИА "Песняры" "Зачарованная моя".

"Это был полноценный дуэт. После Валерия Дайнеко исполнять эту песню сложно. А тут в каждой ноте была слышна Беларусь. Все было идеально выстроено", — оценил выступление Игорь Крутой.

"Казалось, что ни людей, ни камер вокруг не существует, и вы пели друг другу. Потрясающую атмосферу создали. Вера, вы невероятная красавица. У вас есть все данные, чтобы стать большой артисткой – и внешние, и вокальные. И главное — вы целеустремленный человек", — сказал Сергей Лазарев.

Юлианна Караулова удивилась, что Ярошик и Алехно репетировали свой номер всего один раз: "Вы будто много лет поете эту песню, давно знаете друг друга, чувствуете", — отметила она.

А Виктор Дробыш добавил, что Ярошик и Алехно делают большое дело для родной страны. "Вы представители гордого народа, должны прославлять его, обращаться к его языку. Так и продолжайте", – сказал композитор.

Сергей Кочетков: волшебство конкурса чувствуется даже через экраны

Пять месяцев телезрители России, стран Ближнего зарубежья, Балтии, Германии и даже Сирии — стран-участниц, откуда в Москву приехали дети, внимательно следили за судьбой 82 участников конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Перед тем, как были названы имена победителей второго сезона, на сцену вышел первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. Он сообщил, что все участники шоу из стран ближнего зарубежья и Балтии до 18 лет будут получать ежемесячную стипендию. А финалистки Вера Ярошик и Сатеник Геворгян в течение года будут иметь возможность заниматься вокалом у себя дома в Бресте и Гюмри.

"Самое лучшее, что есть в этом конкурсе – это эмоции. Невозможно равнодушно смотреть, как поют эти ребята, как они переживают, как готовятся. В этом для них вся жизнь, как мне кажется. А жизнь у них и так непросто складывалась, и вдруг они попадают в совершенно новый мир – сценический, музыкальный, раскрываются и становятся просто волшебными. И это волшебство чувствуется даже через экран. Спасибо большое всем ребятам, подарившим нам эти чувства", — сказал Сергей Кочетков.

Начинаем готовиться к третьему сезону "Ты супер!"

И вот названы лауреаты второго сезона вокального конкурса "Ты супер!". Первое место получила Диана Анкудинова, второе — Вера Ярошик, третье — Роман Дружинин, четвертое — Эльвира Яхьяева, а пятое — Владимир Скрипаль. Приз зрительских симпатий достался Зеновии Сверчковой. На "Новую волну" в этот раз поедет Диана Анкудинова, а в отборочном туре детского "Евровидения" примет участие Александра Кирильчук. И хотя Сатеник в этой пятерке нет, она не отчаивается, ведь финал стал для нее большой победой.

Хотелось бы напомнить и о представителях Азербайджана во втором сезоне проекта — воспитаннике школы-интерната номер пять для детей с ограниченными физическими возможностями, слепых и слабовидящих города Баку Самеде Новрузове и воспитаннике гимназии-интерната с интегрированным обучением Загатальского района Намике Джабраилове, которые покинули проект, не дойдя до третьего тура.

Самед мечтает быть похожим на Муслима Магомаева, а Намик еще не определился, кем хочет стать, да и о чем мечтает, ответить затрудняется. Объединяет ребят одно: стремление вперед и вера в победу. После участия в проекте каждый из них обещает продолжать заниматься вокалом и с улыбкой на лице произносит слова: "Все впереди. Вы нас услышите!".

Услышим и увидим, обязательно. И не только участников от Азербайджана, но и каждого, кто эти месяцы раскрывал в себе новые грани таланта на большой сцене. А пока, начинаем уже готовиться к третьему сезону "Ты супер!".