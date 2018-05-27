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Сергей Кочетков

Sputnik вручил детям из "Ты супер!" памятные призы

НТВ
В России
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (96)
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Финалистки второго сезона международного конкурса "Ты супер!" Вера Ярошик (Беларусь) и Сатеник Геворкян (Армения) будут заниматься вокалом один год бесплатно.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik традиционно поздравило участников шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии.

Финал - Ты супер
© Photo : PR NTV
Слезы радости и минуты триумфа: финал "Ты супер!" - как это было

Заместитель главного редактора агентства Сергей Кочетков вручил призы во время финала проекта.

Финал международного конкурса "Ты супер!" >>>

Всем детям будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере десяти тысяч рублей до достижения ими 18 лет, а те, кто старше, будут получать средства в течении года. Финалисткам Вере Ярошик (Беларусь) и Сатеник Геворкян (Армения) Sputnik дополнительно подарил годовые курсы вокала от лучших педагогов.

"Я считаю, что проект "Ты супер!" замечателен тем, что зритель у экрана телевизора порой переживает больше, чем сами участники. Это делает проект очень человечным и трогательным. Sputnik помогал в этом году 14 ребятам принять участие в этом шоу, и двое из них дошли до финала. Теперь все они наши дети, и мы будем поддерживать их", — отметил Сергей Кочетков.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который провели телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

Sputnik — информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (96)

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Теги:
конкурс "Ты супер!", НТВ, Sputnik, Сергей Кочетков, Москва, Россия
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